Anagni, novità sul vaccino: “La prima fiala potrebbe arrivare a settembre”

Nel polo farmaceutico di Anagni si lavora per il vaccino Covid-19. Le telecamere di “Quarto grado” sono entrate nell’azienda Catalent

I ricercatori non si fermano. Continuo lo studio per il vaccino Covid-19 e alcune novità arrivano dal Frosinone. Sembra che nel polo farmaceutico di Anagni si lavori per far in modo che il vaccino contro il coronavirus, realizzato a Pomezia e sperimentato a Oxford, sia in produzione già dopo l’estate. Lo conferma “Quarto grado”, che ha avuto la possibilità di entrare nello stabilimento di Catalent.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>10 nuovi focolai del virus in Italia, Crisanti: “È possibile un altro lockdown”

Anagni, gli esperti parlano di vaccino

Durante le riprese del programma “Quarto grado” all’interno del polo farmaceutico, ha preso la parola Barbara Sambuco, General manager dell’azienda, la quale ha spiegato: “La prima fiala potrà uscire da qui non prima di settembre – sottolinea – Noi saremo pronti sicuramente per agosto ma credo che tra settembre e ottobre – ribadisce – sarà il momento in cui vedremo uscire da qui la prima fiala di vaccino”. Aggiunge poi Mario Gargiulo, il presidente di Catalent Europa: “Il nostro compito è di farci trovare pronti – spiega – per fare in modo che questo vaccino arrivi il più presto possibile e al più grande numero di persone possibile”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Strangola i due figli per motivi assurdi e poi compie un tragico gesto

Nell’attesa però si riaccendono focolai in Italia. Il covid-19 non dà tregua, molti annunciano un nuovo lockdown, altri ribadiscono di seguire le norme di sicurezza che il governo ci ha esposto. La situazione è stazionaria, l’emergenza sembra finita, ma il lavoro verso una rinascita, in tutti i sensi, è ancora lungo. Il vaccino potrebbe essere la soluzione a tutti i mali, non solo per l’Italia ma per tutto il mondo.