Anna Tatangelo stravolge il suo genere, il VIDEO lascia a bocca aperta

Anna Tatangelo sta tornando e si prepara a farlo in grande stile. Una musica nuova, fresca, dalle sonorità tendenti all’elettronico e all’hip-hop.

Artista dalla personalità effervescente, Anna Tatangelo ha una lunga carriera alle spalle fatta di musica, festival canori, serate sanremesi e partecipazioni a svariati programmi televisivi in qualità di giudice o di concorrente. Dopo la vittoria di Sanremo Giovani nel 2002 con Doppiamente fragili, la cantante ha pubblicato ben sette album, ricevendo circa una ventina di certificazioni tra dischi d’oro e di platino. Degne di nota sono anche le vittorie del Venice Music Award e del Wind Music Award, oltre alle otto partecipazioni a Sanremo. Nell’ultima di queste la Tatangelo presentato Le nostre anime di notte, ballatissima durante l’estate 2019.

Anna Tatangelo, nuove influenze per una musica esplosiva

Oscillando tra il Dance Pop e l’Elettropop, la musica della Tatangelo è sempre andata incontro a stili differenti. Molti nel tempo l’hanno tacciata di essere una cantante neomelodica come il marito, Gigi D’Alessio, ma lei non se n’é mai lamentata. Oggi torna con uno spoiler del prossimo singolo ed la sonorità che ha scelto è pazzesca. Clicca su “successivo” per vedere il video!