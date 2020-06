Aurora Ramazzotti, costume striminzito e fisico meglio di Michelle – FOTO

Aurora Ramazzotti, costume striminzito e fisico meglio di Michelle. Lo scatto in barca toglie il fiato ai suoi followers

Aurora Ramazzotti toglie il fiato: dopo la quarantena si sta godendo le vacanze così come stanno facendo tutti i vip. In molti temevano di perdere quest’estate, ma alla fine l’emergenza della pandemia è “rientrata” e con le dovute sicurezze ora possiamo andare in vacanza.

Aurora Ramazzotti, lo scatto in costume toglie il fiato

Anche Aurora, seguendo le regole che ci sono state imposte, si sta godendo la sua estate. Ha pubblicato uno scatto in barca dove la vediamo con un costume azzurro addosso, il solito sorriso mozzafiato e il fisico incredibile. Aurora oltre ad essere una bellissima ragazza – somiglia tantissimo ai suoi meravigliosi genitori – è anche e soprattutto simpaticissima, infatti ha un seguito di fans che sperano di vederla al più presto in qualche programma tutto suo. Già qualche anno fa ha esordito insieme alla sua mamma, ma con molta discrezione e stando in disparte. Sono in tanti a pensare che meriterebbe più spazio in televisione, anche se non è figlia d’arte: è una ragazza molto simpatica e con un grande senso dell’umorismo, perfetto per la televisione.

Per il momento Aurora sta bene così: si sta godendo la sua vita insieme alla famiglia, le amiche e il suo ragazzo che le vuole un bene dell’anima. Negli scatti che pubblica su Instagram la possiamo vedere sempre felice e sorridente, seguirla da proprio quella leggerezza che ricerchiamo quando siamo sui social e facciamo un giro nei profili.