Belen Rodriguez e il panorama più bello del mondo, che lato B – FOTO

La bella showgirl argentina Belen Rodriguez non smette di stupire i suoi follower e fan con foto super sensuali sui social network

Visualizza questo post su Instagram Deja que el alma tenga la misma edad del cielo Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 25 Giu 2020 alle ore 11:10 PDT

Belen Rodriguez è sempre più sulla cresta dell’onda di Instagram, sicuramente è tra le showgirl e modelle che non fa sentire la mancanza di sé, postando foto mozzafiato come l’ultimo scatto. Questa volta la bella argentina ha mostrato perfettamente la sua silhoutte per un’immagine poetica per quanto riguarda il panorama dietro di lei, un mare cristallino e azzurro. Belen è appoggiata a un albero in una posa sensuale e al tempo stesso “meditativa”, con la mano sulla testa come a voler comunicare il suo pensiero. I follower però sicuramente si sono concentrati su altro… Il suo