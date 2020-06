Bonus da 600 euro: le categorie che possono riscuotere il benefit

Il Bonus da 600 euro anche ai caregiver e ai lavoratori stagionali. Finora il bonus è stato richiesto da 487.004 professionisti.

Per le istanze di aprile sono stati disposti 9.002.400 euro. Sommati ai bonus erogati per il mese precedente si arriva a 292 milioni stanziati. In totale, il bonus è stato richiesto da 487.004 professionisti.

Chi ha ricevuto il bonus di marzo ha ricevuto in modo automatico il bonus di aprile.

Riceveranno il bonus anche i soggetti inizialmente esclusi dalle misure di sostegno al reddito durante l’emergenza Covid-19: i caregivers (le persone che si occupano dei familiari disabili) e gli stagionali.

Leggi anche —>Pos obbligatori per i professionisti dal 1° luglio e bonus fiscale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.