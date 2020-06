Cecilia Zagarrigo bollente, i fans allarmati: “Ma gli slip dove sono?” – FOTO

Cecilia Zagarrigo bollente, i fans allarmati: “Ma gli slip dove sono?”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne pubblica una foto, ma tutti notano un dettaglio

Cecilia Zagarrigo è una delle influencer più amate del web. Divenuta nota dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini, alla fine ha trovato la sua strada nel mondo dello spettacolo diventando una delle preferite su Instagram del programma di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE –> Ornella Muti in costume lascia tutti a bocca aperta | “I miei deliri” FOTO

Cecilia Zagarrigo fa girare la testa ai suoi fans, ma qualcuno nota un dettaglio

Cecilia ha sempre detto di essere molto sfortunata nella vita e dell’amore in generale, ma ha voluto tentare di nuovo la sorte tornando a Uomini e Donne per corteggiare Carlo. Aveva finalmente deciso di mettersi in gioco quando la pandemia mondiale ha interrotto il trono: Carlo ha poi fatto la sua scelta alla fine del programma, scegliendo proprio Cecilia. Oggi i due sono molto affiatati e felici insieme, si stanno frequentando fuori dal programma e i fans si stanno già affezionando a questa coppia. I due stanno facendo una vita da pendolari per cercare di vedersi il più possibile, facendo conciliare i loro impegni per riuscire a trovare un punto di incontro.

LEGGI ANCHE –> Romina Power | lutto tremendo per lei e la sua famiglia | FOTO

Cecilia ha pubblicato una foto su Instagram che le ha scattato un fotografo proprio mentre era con il suo Carlo. Nello scatto, gli slip si vedono poco e il commento è arrivato subito: “Dove sono le mutande?” le chiede un utente curioso, che ha fissato la foto un po’ troppo a lungo. Lei risponde: “Guarda bene!”