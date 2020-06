Preparatevi alla nuova puntata di Ciao Darwin, perché ne vedremo delle belle. Una spettacolare Madre Natura e Justine Mattera nel ruolo di…

La puntata di Ciao Darwin 7, in onda oggi 27 giugno su Canale 5, sembra riservare molte sorprese. Replica del sesto episodio, essa vedrà la presenza della favolosa Paola di Benedetto nei panni di Madre Natura. Oltre a lei, ovviamente, gli immancabili Paolo Bonolis e Luca Laurenti, inscindibile duo della televisione italiana. Come consuetudine, anche questa puntata prevedrà un siparietto di Laurenti, questa volta nei panni di un ricco e sbadato maharaja indiano. Macchina del tempo incentrata sulle storie d’amore, prova di coraggio a tema fuoco: di certo non mancheranno i colpi di scena. A rendere ancora più incandescente la serata, la partecipazione di Claudia Ruggero e Justine Mattera, in qualità di capitani delle due squadre.

Justine Mattera, una diva sul palco di Ciao Darwin

Showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante statunitense, Justine Mattera ha un animo poliedrico che non perde occasione per sfruttare sul palco. Dopo essersi dedicata per lungo tempo al teatro, torna adesso in tv, tanto che si vocifera possa essere uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Clicca su “successivo” per vedere la sua foto a Ciao Darwin!