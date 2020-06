De Luca: “Nelle palazzine di Mondragone non ci sono più positivi”

Allarme rientrato nelle palazzine Cirio di Mondragone. Oggi in Campania sono stati registrati zero contagi e zero persone in terapia intensiva

Nelle palazzine Cirio di Mondragone non ci sono più casi registrati di positività al Covid-19. Dopo l’allarme lanciato dalla Regione Campania riguardo il nuovo focolaio nel complesso residenziale è arrivato l’esercito per la creazione di un cordone sanitario.

La situazione era degenerata a causa della fuga di molti abitanti dalla zona blindata allarmando la cittadinanza. Nel complesso vivono circa 700 persone, di cui 300 sono italiani, 200 sono di una comunità bulgara mentre gli altri provengono da Africa, Est Europa e Sud America.

Leggi anche —-> Vincenzo De Luca: “I contagi di Mondragone sono arrivati dalla Bulgaria”

Il nuovo focolaio è stato però anche l’occasione di portare alla luce una situazione al limite della legalità: moltissime delle persone delle palazzine Cirio sono braccianti agricoli della zona sfruttati e sottopagati, si parla di 4 euro l’ora. La loro è un’esistenza terribile fatta di sacrifici e duro lavoro. A raccontare chi sono un’inchiesta della Dire riportata dall’Huffington Post.

Mondragone, caso focolaio palazzine Cirio: De Luca “Vogliamo garantire la sicurezza della cittadinanza”

I casi di grave positività sono stati spostati immediatamente nelle terapie intensive, per gli altri – come ha informato il governatore Vincenzo De Luca – “la quarantena durerà fino al completamento dei 14 giorni. Vietato l’ingresso nelle palazzine durante questo periodo. Al termine si ripeteranno i tamponi su tutti i 750 residenti per avere e dare il massimo delle garanzie di sicurezza. Sono state create con misure tempestive le condizioni per spegnere immediatamente il focolaio, anche grazie all’intervento massiccio delle forze dell’ordine e dell’Esercito richiesto già lunedì scorso“.

Leggi anche —> A Mondragone positivi in fuga, il Viminale manda l’esercito

Sotto osservazione anche le aree limitrofe alla zona. Dato confortante per la giornata di oggi è che la Campania ha registrato zero contagi, zero decessi, zero ricoveri in terapia intensiva, a fronte di 3.151 tamponi eseguiti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.