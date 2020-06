Meravigliosa Diletta Leotta. La giornalista sportiva, divenuta ormai una celebrità senza eguali su Instagram, si lascia vedere così dai suoi tanti followers.

È la solita Diletta Leotta solare quella che si concede agli occhi dei suoi tantissimi followers su Instagram. La conduttrice televisiva dei programmi sportivi di DAZN, oltre che anche conduttrice radiofonica (dal 2017 cura la trasmissione ‘Take Away’ su Radio 105, n.d.r.) questa volta incanta tutti noi non con le sue curve da mozzare il fiato bensì con il suo incantevole sorriso.

Bella come non mai, la siciliana indossa un abitino rosa del quale si intravede però solamente un lembo. Per il resto è scoperta sulle spalle, dove la ricoprono solamente i suoi biondi capelli fluenti. Ma quel sorriso completa l’opera, e ci rende una immagine di Diletta assolutamente magnifica.

Diletta Leotta, la bellezza non ha pari nei suoi scatti

Purtroppo di recente lei non ha avuto modo di sorridere altrettanto. Colpa di alcuni ladri che sono penetrati nel suo appartamento di Milano e che hanno portato via tantissimi oggetti. Per un valore complessivo di migliaia e migliaia di euro di refurtiva. Ma almeno al suo fianco c’è il fidanzato Daniele Scardina che la consola e che la fa sentire amata.

