Elisabetta Canalis, bellissima e dolcissima insieme alla figlia – FOTO

L’ex velina sarda di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis condivide uno scatto mozzafiato su Instagram, in dolce compagnia della figlia

L’affascinante modella della televisione italiana, Elisabetta Canalis è riapparsa sui social dopo un lungo periodo di pause di riflessione. La showgirl, naturalizzata statunitense sonda il terreno lontano dalla sua patria tricolore per aumentare la sua visibilità.

La 41enne nativa di Sassari ha organizzato un’escursione in compagnia di tre amiche di Los Angeles, in cui vive. Lo scatto glamour delle tre splendide donne ha fatto il giro del web, mentre sorseggiano tra sguardi vivaci e sorridenti un drink. Un motivo di relax dopo le fatiche, smaltite durante il pesantissimo lockdown.

L’attenzione dei fan è ricaduta su un particolare di non poco conto. L’abbigliamento scuro trasparente, mette in risalto tre seni da capogiro con dècollète sensuale e commenti a doppio senso per attirare gli sguardi in direzione delle peculiarità fisiche.

LEGGI ANCHE —–> Romina Power | lutto tremendo per lei e la sua famiglia | FOTO

Elisabetta Canalis, dal relax amichevole allo svago familiare

Dopo aver gettato i fan nella libidine più totale, Elisabetta Canalis ha ritagliato il suo spazio, dedicato al riposo generale per la famiglia. Nell’ultimo ritratto della Canalis balza all’occhio un panorama spumeggiante, una realtà estiva da sogno, equivalente ad un mare cristallino, desiderato da chiunque.

La scelta del fantastico luogo è stato condiviso in compagnia della dolcissima figlia. La pargoletta di casa Canalis viene immortalata in tutto il suo imbarazzo, con un asciugamano tra le mani e un occhio in vista, di un azzurro accesissmo, tipico dei fondali oceanici.

“Tutto merito della mamma”, direbbe qualcuno tra i commenti sottostanti dei circa 2,5 milioni di followers che conta il profilo personale di Elisabetta Canalis. Le attenzioni più grandi però sono rivolte tutte sulla showgirl, con il capo chino in protezione della figlia.

Elisabetta ripropone un dècollète all’altezza della situazione con un vista panoramica a 360° delle sue prorompenti curve, quasi fuoriuscenti dal “pezzo” superiore a forma di conchiglia.

LEGGI ANCHE —–> Ornella Muti in costume lascia tutti a bocca aperta | “I miei deliri” FOTO

Insomma, in attesa di un prossimo volo per l’Italia, i fan possono ritenersi soddisfatti dell’ex velina: “Elisabetta è tornata e non ci lascerà più”.