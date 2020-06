Gigi D’Alessio: dopo la Tatangelo, il cantante “si consola” con l’attrice

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono separati mesi fa per il grande dispiacere di moltissimi fan della coppia di cantanti

In questi ultimi giorni, Anna Tatangelo ha deciso di cambiare completamente il suo look, diventando bionda e ha cancellato tutte le vecchie foto dal suo profilo ufficiale di Instagram. Sta anche registrando il suo nuovo disco, e secondo i rumors, pare ci sarebbe un flirt in corso con il batterista della sua band. Per quanto riguarda il suo vecchio amore, Gigi D’Alessio, nelle settimane scorse è andato in onda la replica di un vecchio programma con il cantante napoletano e in questi giorni ci sarà una novità per lui.

Gigi D’Alessio “si consola” con l’attrice

La Rai ha deciso anche di trasmettere un programma che Gigi ha fatto con Vanessa Incontrada. Il programma dell’attrice con il cantante si chiama ‘20 anni che siamo italiani‘ ed è andato in onda sabato scorso 20 giugno 2020: il prossimo e ultimo appuntamento con i due artisti è per stasera 27 giugno 2020 sempre su Rai Uno. Gigi D’Alessio riuscirà quindi a “consolarsi” con gli ascolti, battendo Mediaset, insieme a Vanessa Incontrada? Durante il programma tra il cantante napoletano e la bellissima attrice italo-spagnola nata a Barcellona si è formato un bellissimo rapporto e un’ottima complicità.

Durante la prima puntata del programma Gigi e Vanessa non sono riusciti a battere la concorrenza di Mediaset, ma questa volta, punteranno a farlo, cercando di riuscire a ottenere un numero maggiore tra share e ascolti televisivi.