Grave incidente in autostrada, muoiono due sorelle

A21, è di due vittime e due feriti gravi il bilancio del terribile incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Corte de’ Frati sulla tratta Pontevico-Cremona

Drammatico incidente quello avvenuto stamane alle 11 in autostrada A21 all’uscita Corte de’ Frati sulla tratta Pontevico-Cremona dove sono morte due sorelle bresciane di 90 e 83 anni. Con lo schianto è morta subito una delle due sorelle Pivetti, la seconda, trasferita d’urgenza in elisoccorso al Civile di Brescia, è mancata alle 15.

In A21 sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso – tra cui i Vigili del Fuoco, ambulanze ed eliambulanza di Brescia – per consentire l’intervento dei quali è stata chiusa al traffico la tratta Pontevico-Cremona in direzione di Piacenza.

Le due sorelle erano sull’auto guidata dalla figlia di una delle due; sembra che la donna al volante della Citroen C3 abbia perso il controllo dalla vettura ed sia andata a schiantarsi contro il guardrail dopo aver impattato conto una Volkswagen Tiguan ferma nella corsia di emergenza a causa di un guasto al motore.

La dinamica è ora al vaglio della Polstrada di Cremona. Due feriti sono al momento in ospedale a Cremona e a Manerbio, uno di loro è considerato “grave”.

