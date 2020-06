La Casa di Carta. Parla Il Professore: “La quinta stagione è in arrivo”

La Casa di Carta. La popolarissima serie tv spagnola si accinge a vedere un quinto capitolo del suo svolgimento. Il pubblico è in attesa

L’uscita della quarta stagione de La Casa di Carta risale ad aprile scorso. Il professore e la sua banda di criminali dal cuore dolce ci hanno tenuto compagnia durante la fase più delicata della quarantena. A furia di colpi di scena e situazioni incredibili che si sono rivelate davanti ai nostri occhi, puntata dopo puntata, non abbiamo potuto far altro che affezionarci ad ogni protagonista.

Il pubblico è sempre più coinvolto e la fame per i nuovi episodi cresce a dismisura. Tuttavia, si dovrà attendere ancora molto per sapere come andranno a finire le avventure di Tokyo, Rio, Denver e compari.

Dopo le dichiarazioni passate degli attori che hanno interpretato Helsinki e Nairobi, adesso parla “la mente” di tutta l’operazione fittizia che si narra nell’opera spagnola. Direttamente dalla voce di Alvaro Morte, alias Il Professore, abbiamo notizie nuove sulla produzione della prossima stagione.

La Casa di Carta 5, riprese imminenti

L’attore ha annunciato che le riprese sono imminenti; ciò fa avvicinare la data del futuro capitolo, previsto per la primavera 2021, sempre sulla piattaforma di streaming online Netflix. A causa delle disposizioni di distanziamento dovute al Coronavirus, sarà tutto più rallentato: “Sappiamo che per noi sarà tutto più complicato. Ci vorrà più tempo per girare rispetto a condizioni normali.”

Molte scene prevedono infatti combattimenti e avvicinamenti fisici indispensabili. Sarà difficile anche per gli sceneggiatori trovare escamotage ai fini della trama. E’ così anche per altre produzioni, fortemente compromesse a causa della pandemia.

Ancora non è uscita la quinta stagione che già di parla di una sesta e di una serie a parte, spin off su uno dei personaggi principali, ancora non è dato sapere di chi si tratti.

