Made in Sud, Stefano De Martino saluta la sua Belen

Durante una puntata di Made in Sud Stefano De Martino manda un caro saluto alla sua Belen. L’imbarazzo si è fatto sentire

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti ed è esattamente così. Nonostante gli alti e i bassi, la separazione ancora non ufficiale, Stefano De Martino ancora una volta torna a parlare della sua Belen durante una puntata di Made in Sud. In fin dei conti è pur sempre la madre di suo figlio Santiago e i due saranno legati per sempre.

Made in Sud, Stefano De Martino e l’imbarazzo