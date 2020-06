Michelle Hunziker risponde alla figlia Aurora: un fisico da pazzi – FOTO

Michelle Hunziker risponde alla figlia Aurora: un fisico da pazzi. Dopo lo scatto della figlia, arriva quello di mamma Michelle

Michelle Hunziker è una delle showgirl più amate di sempre. Conduttrice di La Striscia La Notizia, ha raggiunto l’apice del successo tantissimi anni fa quando è arrivata in Italia. Conobbe l’amore con Eros Ramazzotti, che fece follie per conquistare quella ragazzina. I due si sono sposati e dal loro amore è nata Aurora, che li tiene uniti ancora oggi che non sono più una coppia.

Aurora oggi è grande, è una ragazza simpatica, frizzante, sempre con la battuta pronta. Un senso dell’umorismo ereditato dalla madre, che sul suo humor – oltre che alla sua incantevole bellezza – ci ha basato tutta la sua carriera negli ultimi vent’anni. Aurora in questo momento si sta godendo le vacanze al mare, e ha pubblicato una foto di lei in barca, con un fisico mozzafiato e un sorriso incantevole. Michelle ha deciso di rispondere alla foto pubblicando la stessa e medesima foto.

Michelle Hunziker pubblica una foto al mare, rispondendo alla figlia Aurora Ramazzotti

Più che mamma e figlia, amiche e sorelle: Michelle e Aurora hanno un rapporto straordinario. Michelle ha avuto Aurora quando era molto giovane e, di conseguenza, il loro rapporto è molto complice. Le due sono affiatate e si dicono ogni cosa. Tra l’altro Michelle ha altre due figlie femmine avute con Tomaso Trussardi, e per la differenza d’età che hanno con la sorella maggiore Aurora, sembra quasi che le due donne le stiano crescendo insieme. Come, tanti anni fa, una giovanissima Michele ha cresciuto lei.