Milano, dramma nel mondo della scuola, muore giovane ricercatrice

Tragedia a Milano, allo studentato del politecnico è morta Federica Bubba, una ricercatrice di 27 anni. Ora le prime ipotesi sul decesso

Lutto a Milano, è morta la giovane Federica Bubba, una ricercatrice di 27 anni dottoranda al Politecnico. Il dramma si è consumato allo studentato dell’università, noto come Residenza Einstein, e situato appunto in via Alberto Einstein 6, in zona Calvairate, a Sud Est di Milano. Sul luogo, dove la ragazza viveva, i medici e infermieri hanno trovato il cadavere dopo essere stati chiamati da alcuni parenti che erano andati a cercarla in casa. Purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Hanno fatto ingresso allo studentato alcune volanti della polizia, agenti della scientifica ed infine il personale della mortuaria. Le prime ipotesi rimandano ad una morte naturale, ma sono ancora molti gli interrogativi a cui rispondere.

Milano, la tragedia di Federica Bubba

Sul corpo della giovane vittima non ci sarebbero tracce che facciano pensare a una morte violenta. La presenza massiccia di agenti e investigatori ha comunque attirato l’attenzione dei residenti. Da via Fatebenefratelli hanno spiegato che l’intervento è scaturito su segnalazione di una zia della 27enne, che aveva un appuntamento con lei per una stipula notarile. Federica era una studentessa modello. In questo periodo stava completando il dottorato in Ingegneria matematica al Politecnico, dove nel 2014 aveva completato il suo primo percorso di studi. Aveva vissuto in Francia, presso l’Università Pierre e Marie Curie dove aveva conseguito un dottorato in Matematica applicata e Biomatematica, oltre a diversi master sulla materia che l’appassionava fin dai tempi del liceo.

Nel suo paese d’origine San Severo, dove non viveva più da 9 anni, tutti la ricordano come una persona solare e intelligente.