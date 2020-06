Naike Rivelli, il VIDEO incandescente, ancora esagerata

Naike Rivelli si sfoga sulla sua pagina Instagram con un video rivolto alla D’Urso, “Anche io ho un’opinione”. Ecco le sue parole

Naike Rivelli fa ancora parlare di sé citando in giudizio un’altra signora dei palinsesti Mediaset, Barbara D’Urso. L’ultimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram è un video messaggio di polemica indirizzato proprio alla conduttrice. Il tema: libertà di parola.

Spiega nel video: “Vorrei che Barbara D’Urso la smettesse di parlare di me, ha parlato di me e della mia famiglia quando io non ci stavo per potermi difendere, ha usato foto e video. Adesso basta, basta diffide. Non si può dire che io mi faccia pubblicità con il suo nome, ho i social che sono seguiti da persone di tutto il mondo che non sanno nemmeno chi lei sia visto che molti non sono italiani. Si può dire che se ci sta qualcuno che la popolarità degli altri non sono io”.

Ma la figlia di Ornella Muti prosegue: “Sono un personaggio pubblico e anche lei, lei parla di tutto e di tutti creando storie, vere o non vere poi si viene a sapere dopo. Un tempo mi chiamava per venire a fare l’opinionista ora mi denuncia, ma perché una diffida a me? Anche io ho un’opinione, non è che l’opinionista lo si può fare solo nel salotto di Mediaset ma anche online. Non è un paese libero questo, non ci si può esprimere perché se poi dici la tua arrivano diffide da tutte le parti. Aiuto! L’assoluto potere della tv”.

Lo sfogo social di Naike Rivelli e la sua supplica ad essere “lasciata in pace” dalla D’Urso – VIDEO

Il commento a margine del video è “Barbara D’Urso: Lasciami in Pace !! ❣️❣️🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 per favore 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❣️❣️ @ornellamuti @agenzia_ansa @ilmessaggero.it @ilgiornale.it @tg1_rai_official @tgcom24 @skytg24 @ultimenotizie @dagocafonal”. Ovviamente in stile Naike il video messaggio è molto ironico, pieno di smorfie e di filtri per modificare le fattezze del volto. Quasi 16mila impressions in poche ore e commenti dei followers che chiedono spiegazioni riguardo il motivo per cui è stato pubblicato questo video così apparentemente senza motivo. Apprezzata però sempre la sua autoironia e bellezza.

Ci aspettiamo nei prossimi giorni una risposta proprio dalla padrona del salotto di Canale Cinque, vedremo chi la spunterà a suon di video e post pubblicati sui social o se la Rivelli sarà convocata direttamente in studio. Forse potrebbe essere anche solo una mossa mediatica per scaldare gli animi, Naike magari si è semplicemente stancata di fare yoga e vorrebbe riprendere i panni dell’opinionista che l’ha vista impegnata per molti pomeriggi proprio accanto a Barbara.

