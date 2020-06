Sfolgorante, scintillante, Ornella Muti in costume è uno spettacolo magnifico. La madre di Naike Rivelli rivaleggia con qualsiasi altra bellezza al mondo.

“Per una persona speciale che mi segue e stranamente gli piacciono i miei deliri…grazie Naike”. Con queste parole una Ornella Muti in costume si mostra in tutto il suo splendore. Dall’alto dei suoi 65 anni, la celebre attrice continua ad essere bellissima.

Un vero splendore. Bella la figlia e bella la mamma, Ornella è come congelata nel tempo. Riesce ad essere splendida ed aggraziata esattamente come quando si presentava in scena nel corso degli anni ’70. Eleganza, sensualità, femminilità. Quando sei una donna dotata di queste caratteristiche e sai in che modo usarle, allora non c’è niente da fare. Qualsiasi tuo scatto saprà mettere in risalto quanto sei bella fuori ed anche dentro.

Ornella Muti, il post ricco di sensualità

