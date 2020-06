Sara Croce a Capri mostra il lato B, tutto spettacolare – Foto

Sara Croce, bellissima modella di Garlasco, ex Madre Natura di Ciao Darwin 8, mostra tutte le sue grazie su Instagram. Il web impazzisce per lei

La stupenda modella Sara Croce, 22 anni, si è trasferita da Garlasco a Milano tempo fa per portare avanti e perseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo, in particolare in televizione. E’ conosciuta infatti per essere stata una delle bellissime ragazze che hanno impersonificato Madre Natura durante l’ottava edizione di Ciao Darwin e per essere una delle Bonas di Avanti Un Altro.

Non ha tralasciato la sua istruzione. E’ infatti iscritta alla facoltà di Comunicazione d’Impresa alla IULM di Milano.

Molto gelosa della sua vita privata. Si sa poco al riguardo. Ha avuto un flirt l’anno scorso con Andrea Damante (l’ex compagno di Giulia De Lellis ed ex tronista di Uomini e Donne ). Poi il silenzio.

Appassionata di musica heavy metal, amante dello sport. L’equitazione è il suo vero amore, attività che pratica fin da bambina.

Instagram in tilt per le generose forme di Sara Croce