Antonella Mosetti, décolleté esplosivo nel costume bianco – FOTO

Antonella Mosetti sta pubblicando foto molto bollenti sul web: la showgirl illumina il mondo dei social in costume.

Antonella Mosetti è seguitissima sui social: il suo account Instagram vanta circa 616mila follower. Dopo aver acquisito maggiore popolarità nel 2016 alla prima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ insieme alla figlia Asia, la romana ha iniziato a prendere parte a programmi come ‘Mattino Cinque’, ‘Domenica Live’ e ‘All Togheter Now’ (nel ruolo di giurata). La Mosetti è una bomba sexy: i suoi scatti conquistato giorno dopo giorno sempre più cuoricini. Nella giornata odierna, la classe ‘1975 ha postato uno scatto in costume mettendo in risalto le sue forme.

Lo scatto in costume di Antonella Mosetti

Antonella Mosetti ha pubblicato una foto in costume lasciando i fan a bocca aperta. Il suo nuovo post ha collezionato in poco tempo circa 4mila cuoricini. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.