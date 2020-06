Juventus, doppio colpo di calciomercato: oggi visite mediche per due calciatori

Doppio colpo di calciomercato per la Juventus: nella giornata di oggi, sosteranno le visite mediche il centrocampista del Barcellona Arthur e la giovane ala Felix Correia.

Giornata importante quella di oggi in ottica calciomercato per la Juventus. Stamane due giocatori sosterranno le visite mediche al J Medical di Torino per poi mettere nero su bianco l’inizio della nuova avventura con la Vecchia Signora. Il primo è il centrocampista brasiliano Arthur in arrivo dal Barcellona dopo una lunga trattativa nel quale è stato inserito anche il cartellino di Pjanic. Al brasiliano si aggiunge anche il giovanissimo esterno offensivo del Manchester City Felix Correia. Anche in questo caso, si tratta di uno scambio: ai Citizens è stato ceduto il cartellino dell’attaccante della Juventus Under 23 Pablo Moreno.

Calciomercato Juventus, giornata di visite mediche: a Torino Arthur ed il giovane Felix Correia

Dopo settimane di trattative, lo scambio Arthur- Pjanic è giunto ai titoli di coda. Ieri sera, al termine della sfida contro il Celta Vigo, il centrocampista del Barcellona Arthur è volato a Torino, dove oggi sosterrà le visite mediche per il club bianconero. Un colpo, già preannunciato quello del giocatore classe 1996 che negli ultimi anni ha scalato le gerarchie e si è imposto nel centrocampo del club blaugrana. Percorso inverso, invece, per Miralem Pjanic che approderà in Catalogna dopo quattro stagioni all’ombra della Mole.

Le dirigenze dei due club hanno, dunque, trovato un accordo per chiudere l’operazione che prevede oltre allo scambio dei due giocatori anche un conguaglio economico da 10 milioni di euro in favore degli spagnoli. Una volta terminato l’iter burocratico, i due giocatori termineranno la stagione con le rispettive società: per poter ammirare Arthur in maglia bianconera, dunque, bisognerà attendere l’inizio del prossimo campionato.

Al J Medical, oltre ad Arthur, oggi sosterrà le visite mediche anche il giovanissimo esterno offensivo del Manchester City, attualmente in prestito allo Jong AZ, Felix Correia. Per assicurarsi le prestazioni del talento portoghese classe 2001, la Juventus ha offerto ai Citizens il cartellino di Pablo Moreno, attaccante spagnolo dell’U23.

Correia, già nel giro della Nazionale Under 19, quando venne acquistato dal City dallo Sporting Lisbona nel 2019 era considerato il miglior giocatore under 19 portoghese.

