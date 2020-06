Caso De Stefano. Parla Silvia Provvedi: “Amo Giorgio sempre di più”

Caso De Stefano. Rompe il muro del silenzio Silvia Provvedi, cantante de Le Donatella, compagna di Giorgio De Stefano arrestato per affiliazione con cosche della ‘Ndrangheta

E’ una notizia di pochi giorni fa. Giorgio De Stefano, compagno di Silvia Provvedi dalla quale ha avuto una figlia il 18 giugno scorso, è stato coinvolto in un maxi arresto che lo vede protagonista. L’uomo è invischiato nelle attività dei capi e gregari delle cosche della ‘Ndrangheta De Stefano-Tegano e Libri, operanti a Reggio Calabria.

De Stefano è il figlio illegittimo del boss Don Paolino, ucciso nel 1985. Giorgio si trasferì a Milano dove iniziò una carriera imprenditoriale aiutato dal boss Franco Coco Trovato. Inizialmente usò il doppio cognome della madre, Sibio Condello, poi ritornò ad utilizzare quello paterno, De Stefano appunto.

Silvia Provvedi, le sue parole sul Caso De Stefano

Per la prima volta dal suo arresto si fa sentire la compagna, Silvia Provvedi, cantante del duo musicale Le Donatella, composto da lei e la sorella gemella Giulia.

Silvia scrive sul suo profilo Instagram un messaggio di ringraziamento per tutti coloro che in questo momento così delicato le sono vicino e le vogliono bene. Oltre all’arresto del compagno, deve fronteggiare quelle che sono anche le difficoltà di una neo mamma. Ha partorito la piccola Nicole nemmeno 10 giorni fa. La Provvedi tiene a sottolineare che non farà più dichiarazioni aggiuntive ma ripone tutta la sua fiducia nella magistratura. L’ultimo pensiero è per il padre di sua figlia: “Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza.”

La foto che allega a questo post è uno scatto in bianco e nero che la vede in primo piano mentre bacia teneramente una manina della sua piccola bimba appena nata.

