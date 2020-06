Covid19. Record di concepimenti per coppie non fertili durante il lockdown

Covid19. Un dato interessante ha rilevato un boom di concepimenti in coppie che erano state giudicate non fertili. Parlano gli esperti

Uno studio italiano condotto dalla dottoressa Arianna Pacchiarotti, responsabile pma dell’ospedale San Filippo Neri di Roma e Docente all’Università la Sapienza, ha interessato l’inaspettao dato che riguarda i concepimenti durante la quarantena per coppia non fertili.

Il 14 % è riuscita a concepire naturalemente nei mesi di lockdown. Prima di quel periodo le coppie si stavano percorrendo un percorso di fecondazione assistita.

Il Covid19 causerà meno nascite a causa del diatnziamento sociale

Com’è potuto accadere? La dottoressa Pacchiarotti ha indagato su 50 coppie la cui età media è di circa 39 anni. Avevano tutti dovuto sospendere i trattamenti di fertilità a causa delle misure di distanziamento sociale. Molto spesso non viene considerata la bassa frequenza dei rapporti sessuali come causa. Sono le stesse coppie che non ne fanno menzione in fase di anamnesi, a volte per pudore. “Lo stress, la fatica, la mancanza di tempo e la distanza geografica sono le cause principali”– sostiene la dottoressa.

Inoltre emerge un altro dato interessante: “La percentuale di colore che hanno concepito naturalmente equivale quasi a quella delle cosiddette infertilità ‘sine causa’, quelle in cui non è stato identificato un problema medico. Si parla del 14% contro 15%.”

Questa situazione potrebbe compensare, almeno in parte, a mancanza di nascite causate dalla forzatura del distanziamento sociale. Si calcolano circa 4500 bambini in meno quest’anno. Il 4% dei neonati vengono alla luce In Italia grazie alla fecondazione assistita.

