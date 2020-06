Decine di milioni di locuste: In India si rischia una carestia

Sciami di locuste stanno attraversando l’India già da più di un mese. Dopo avere fatto razzia nelle campagne ora sono arrivate a Nuova Delhi in cerca di cibo e il governo manda i droni per spruzzare i pesticidi



In India non accenna a placarsi l’invasione di locuste dl deserto che da maggio sta gettando nel panico tutto il Paese. Le locuste hanno colpito a gennaio l’Africa orientale, Kenya e Uganda e poi si sono dirette in India dove prima hanno preso d’assalto le campagne facendo razzia di cibo mentre ora hanno puntato la città di Nuova Delhi e le zone limitrofe.

Gli sciami di locuste provengono da Pakistan e Iran, e sono stati attirati a Jaipur e nell’area di Delhi dalla carenza di cibo nei loro spostamenti. In città gli animali stanno distruggendo gli alberi e qualsiasi zona verde disponibile, è difficile muoversi per le strade e il ministro sta utilizzando l’aviazione e i droni per spruzzare massicciamente i pesticidi.

La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo ha già finanziato oltre 500 milioni di sussidi per i diversi Paesi colpiti da questo flagello. La somma servirà per aiutare le famiglie senza cibo, salvare l’agricoltura e l’acquisto dei pesticidi e fertilizzanti.

Nuova Delhi invasa dalle locuste, la peggiore negli ultimi 70 anni

Gli sciamo che stanno colpendo l’India hanno una grandezza di un chilometro quadrato e contengono fino a 40 milioni di insetti con una velocità che arriva fino a 400 chilometri in un giorno. “Si tratta del peggior focolaio di locuste e insetti provenienti dal deserto riscontrato negli ultimi 70 anni” ha detto KL Gurjar, vicedirettore della Locust Warning Organization dell’India.

Anche gli aeroporti hanno riscontrato problemi poiché la visibilità in fase di decollo e atterraggi è gravemente offuscata dagli insetti. Le autorità hanno consigliato fin da subito agli abitanti di tenere chiuse le finestre e cercar di allontanare le locuste creando rumori secchi con scatole di metallo.

La FAO ha catalogato questi insetti come una delle specie parassitarie più pericolose al mondo in quanto un solo sciame ha la capacità di mangiare quanto 35mila persone.

