Laura Chiatti, mamma a bordo piscina con un fisico incantevole – FOTO

Sapore d’estate: Laura Chiatti si gode un bagno in piscina in compagnia del figlio. Per lei relax e costumi dai colori sgargianti.

Di Laura Chiatti abbiamo già parlato a lungo in un precedente articolo. Attrice di straordinario talento, doppiatrice e modella, la Chiatti a prestato la voce a Rapunzel, l’amatissima principessa Disney dell’omonimo film Rapunzel – L’intreccio della torre. Molteplici inoltre i suoi ruoli in televisione e al cinema. Sui social è un uragano, sempre pronta ad aggiornare i fan sui progetti lavorativi e sulla sua vita privata, in compagnia del marito, l’attore Marco Bocci. Proprio qualche giorno fa, i due sono rimasti vittime di uno spiacevole incidente che hanno prontamente condiviso su Instagram. Troverete il video nella prossima pagina!

Laura Chiatti, relax e costumi colorati

Destreggiandosi tra figli e lavoro, Laura Chiatti trascorre una vita tutto sommato tranquilla e non sono rari i momenti di relax che si concede. Oggi la troviamo a bordo piscina insieme ad uno dei due figli, con un fisico incantevole ed alcuni tatuaggi sulle gambe. Clicca su “successivo” per vederlo”