L’Oreal rimuove i termini “sbiancante”, “chiaro” e “bianco” dai suoi prodotti

L’Oreal, colosso della cosmetica francese, annuncia che sui suoi prodotti non compariranno più determinati termini per non alimentare il razzismo

Il colosso francese della cosmetica L’Oreal ha annunciato sabato scorso che rimuoverà parole come sbiancamento, chiaro, bianco, schiarimento dai suoi prodotti per la cura della pelle. La mossa è scaturita dalle proteste globali contro il razzismo innescate dalla morte di George Floyd negli Stati Uniti.

Una simile decisione a quella di L’Oreal era stata presa pochi giorni prima della società anglo-olandese Unilever.

Non ci sono dettagli in merito all’eventuale ritiro dal commercio dei prodotti già sugli scaffali dei negozi. Il loro gesto è volto a promuovere l’uguaglianza e la bellezza di tutti i tipi e i colori di pelle.

Il marchio L’Oreal accusato d’ipocrisia

L’Oreal esprime tramite un comunicato la propria solidarietà alla comunità nera. La società si schiera contro ogni tipo d’ ingiustizia. Sostiene che il silenzio è il peggior nemico e che bisogna parlarne sempre.

Orde di commenti negativi sulla mossa dell’azienda, accusata di sfruttare la situazione a favore del loro marketing e del guadagno. Inoltre l’opinione pubblica è in subbuglio per un esagerato abuso del politically correct anche quando non è necessario, generando ancora più astio. La modella inglese Munroe Bergdorf ha accusato il marchio di ipocrisia. La donna infatti era stata licenziata tre anni fa per aver denunciato L’Oreal per violenza razziale da parte dei bianchi.

