La mappa regione per regione dell’epidemia: i dati al 28 giugno

È arrivato nel pomeriggio, attraverso la pubblicazione della mappa regione per regione, il nuovo aggiornamento del Ministero della Salute sull’epidemia da Covid-19 diffusasi nel nostro Paese.

Intorno alle 18, il Ministero della Salute ha aggiornato lo stato dell’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese pubblicando la tabella sanitaria. Stando ai dati pubblicati dal Ministero, aumentano anche oggi i casi di contagio, così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che ieri sono scesi sotto la soglia dei 100 ricoveri. Decrescono, invece, i soggetti attualmente positivi ed soglia superata lo scorso 1° marzo. Sale ancora il bilancio dei decessi con 22 morti registrati nelle ultime 24 ore.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: aggiornamento al 28 giugno, 22 decessi da ieri

Ancora in calo i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia ad oltre quattro mesi dall’inizio dell’emergenza. A confermarlo la tabella sanitaria diffusa oggi, domenica 28 giugno, dal Ministero della Salute sul proprio sito. Stando a quest’ultima, i soggetti attualmente positivi sono scesi a 16.681 con un decremento di 155 unità rispetto alla giornata di ieri. Nuova crescita anche per i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 98 in totale e 1 in più di ieri. Salgono ancora, invece, i casi di contagio complessivi registrati sull’intero territorio nazionale dall’inizio dell’emergenza che ad oggi ammontano a 240.310 (+174).

Le persone guarite, stando alla tabella, sono salite a 188.891 con una crescita da ieri di 307 unità. Purtroppo si aggrava il bilancio delle vittime nel nostro Paese con 22 morti nelle ultime 24 ore che hanno portato il numero complessivo a 34.738.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Ministero della Salute, aggiornata ad oggi, domenica 28 giugno.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 93.761 – 16.639 – 66.175;

– Piemonte – 31.336– 4.085 – 25.756;

– Emilia Romagna – 28.456 – 4.253 – 23.161;

– Veneto – 19.275 – 2.008 – 16.807;

– Toscana – 10.243 – 1.103 – 8.817;

– Liguria – 9.967– 1.558 – 8.137;

– Lazio – 8.096 – 837 – 6.418;

– Marche – 6.785 – 991 – 5.474;

– Trento – 4.863 – 405 – 4.404;

– Campania – 4.665 – 431 – 4.071;

– Puglia – 4.531 – 543 – 3.842;

– Friuli Venezia Giulia – 3.308 – 345 – 2.925;

– Abruzzo – 3.286 – 462 – 2.540;

– Sicilia – 3.077 – 281 – 2.666;

– Bolzano – 2.637 – 292 – 2.260;

– Umbria – 1.440 – 80 – 1.351;

– Sardegna – 1.364 – 132 – 1.218;

– Valle d’Aosta – 1.194 – 146 – 1.044;

– Calabria – 1.180 – 97 – 1.057;

– Molise – 445 – 23 – 396;

– Basilicata – 401 – 27 –372.

I 22 decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati segnalati in sei regioni del nostro Paese: Lombardia (13), Piemonte (5), Emilia Romagna (1), Veneto (1), Liguria (1) e Abruzzo (1). Zero nuovi caso di contagio a in otto regioni.

