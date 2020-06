Che splendore di donna Martina Colombari. L’abbigliamento scelto per uno dei suoi ultimi post ne esalta ancora di più il fascino e la femminilità.

Le ragazze di oggi hanno tanto da imparare. Specialmente se di fronte hanno una come Martina Colombari. La sempre splendida Miss Italia 1991 conserva ancora oggi immutata la sua splendida figura di più bella tra le più belle.

LEGGI ANCHE –> Federica Pellegrini con un vestitino bellissimo | “Ciao amore” | FOTO

E pensare che oramai non è più una ragazzine e che le primavere alle spalle sono 44. Ma poco importa, se l’aspetto di oggi è così. Lei è una meraviglia di donna, oggi come allora. La moglie di Alessandro Costacura – con il quale il rapporto va avanti da tanti anni ormai, in totale felicità – si mostra in maniera meravigliosa, che di più non si potrebbe se non in un sogno. Fisico da mozzare il fiato, forma perfetta e sorriso incantevole. Chi non vorrebbe avere accanto a sé una donna come lei?

LEGGI ANCHE –> Mercedesz Henger | fondoschiena capolavoro e mamma Eva ko | FOTO

Martina Colombari, è sempre la più bella

Visualizza questo post su Instagram White dinner 🤍🤍🤍 Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 25 Giu 2020 alle ore 4:55 PDT

È davvero uno spettacolo indescrivibile quello che la Colombari offre ai suoi followers. Il vestito estivo indossato per l’occasione ne mette in risalto ancora di più l’aspetto da dea. E non c’è altro da dire, Martina. Se non che vogliamo altri scatti come questo.

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara | tutta stappata e le sue forme in risalto | spettacolo | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Buon pranzo !!! #piadinastyle Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 23 Giu 2020 alle ore 4:06 PDT

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter