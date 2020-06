Netflix. Gli eredi di Conan Doyle fanno causa. Giù le mani da Sherlock Holmes

Netflix. Il colosso dello streaming online si è visto portato in causa dagli eredi di sir Athur Conan Doyle per via della caratterizzazione di Sherlock nel film su Enola Holmes

Gli eredi di Sir Arthur Conan Doyle hanno fatto causa a Netflix. Il motivo? Il prossimo film, Enola Holmes, propone una rappresentazione del personaggio di dominio pubblico Sherlock con delle emozioni e caratteristiche che non sono quelle originali pensate dall’autore.

Enola Holmes è basato su una serie di romanzi di Nancy Springer. La protagonista è una fittizia sorella adolescente del famoso detective. Le sue avventure presentano molti tratti in comune a quelli di Sherlock Holmes di Conan Doyle. La maggior parte di questi elementi non sono coperti da copyright, grazie a una serie di sentenze giudiziarie dell’inizio del 2010. I dettagli di 10 storie, tuttavia, sono ancora di proprietà degli eredi del celebre scrittore. Sostengono che i libri di Springer – e per estensione l’adattamento di Netflix – presentino elementi chiave di quelle storie. Stanno citando in giudizio non solo la piattaforma streaming più famosa di tutti i tempi, ma anche la Springer, il suo editore Penguin Random House e la società di produzione del film per danni finanziari non specificati.

Enola Holmes, attesissimo nuovo film su Netflix

L’oggetto del contendere è principalmente la caratterizzazione del personaggio di Sherlock Holmes che, a quanto pare, è completamente stravolto. Descritto dal suo autore principale come notoriamente distaccato, privo di emozioni e misogino, nel film di prossima uscita è invece fortemente in balia dei sentimenti, capace di amicizia e rispettoso del genere femminile. Questi tratti più dolci furono effettivamente descritti da Conan Doyle in romanzi successivi alla Prima Guerra Mondiale, in cui perse il figlio maggiore e il fratello. Questi avvenimenti trasformarono anche il carattere descritto di Sherlock Holmes ma riguardano opere ancora coperte dal diritto d’autore.

Visualizza questo post su Instagram September! Un post condiviso da enolaholmes (@enolanetflix) in data: 25 Giu 2020 alle ore 9:35 PDT

Enola Holems avrà il volto di Millie Bobby Brown, protagonista della plupremiata serie Stranger Things (sempre di Netflix). Sherlock invece sarà interpretato da Harry Cavill, Superman ne L’uomo d’acciaio e Geralt di Rivia in The Witcher.

