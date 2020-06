Tragico schianto in moto: giovane centauro perde la vita

Nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di 29 anni ha perso la vita in un drammatico schianto in moto sulla strada regionale 251 della Valcellina a Barcis (Pordenone).

Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un drammatico incidente stradale. Il sinistro si è consumato sulla strada regionale 251 della Valcellina nel territorio di Barcis, in provincia di Pordenone. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe perso il controllo della propria moto che sarebbe finita prima contro il guardrail di protezione e successivamente contro un’auto che procedeva nel senso di marcia opposto. Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 29enne poi trasportato in elicottero in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo. Intervenuti, oltre i sanitari, anche i carabinieri ed i Vigili del Fuoco.

Leggi anche —> Strage a Lecco, parla l’avvocato della moglie

Pordenone, drammatico schianto in moto sulla strada regionale: ragazzo 29enne perde la vita

Ennesima tragedia sulle strade italiane. Nel pomeriggio di ieri, sabato 27 giugno, un drammatico incidente stradale si è verificato sulla strada regionale 251 della Valcellina a Barcis, piccolo comune in provincia di Pordenone. Nel sinistro, un centauro di 29 anni di origine marocchina, ma residente da diversi anni a Ponte nelle Alpi (Belluno), ha perso la vita. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Gazzettino e dalla stampa locale, il 29enne avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava che si è schiantata contro il guardrail e successivamente contro un’auto che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto.

Sul posto in pochi minuti è intervenuto lo staff medico del Suem 118 con l’ausilio anche di un eliambulanza. I medici hanno stabilizzato ed intubato il giovane e lo hanno trasportato in elicottero presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Nonostante i tentativi di salvargli la vita da parte dei medici, purtroppo il 29enne è deceduto poco dopo l’arrivo al nosocomio friulano.

Leggi anche —> Strage a Lecco, i post insieme ai figli: “Noi sempre insieme”

Leggi anche —> Strage a Lecco, le parole della madre dopo il ritrovamento dei bambini

Intervenuti sul tratto stradale teatro dell’incidente anche i Vigili del Fuoco di Maniago ed i carabinieri che si sono occupati dei primi rilievi per accertare la dinamica del sinistro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.