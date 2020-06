Romina Power il ricordo straziante della sorella Taryn – FOTO

Romina Power il ricordo straziante della sorella Taryn. Ha voluto condividere uno scatto molto commovente con i suoi fans

Ci ha lasciati Taryn Power, sorella minore di Romina Power, dopo una lunghissima notte contro la leucemia. Un lutto tremendo per Romina che sta dedicando questi ultimi giorni al ricordo della sua amata sorella, scomparsa troppo presto.

Romina Power ricorda la sua amata sorella Taryn: lo scatto commovente

Taryn era vegetariana e attivista per i diritti dell’ambiente e degli animali, ha recitato ben in otto film: e proprio nel 1975 ha avuto un flirt con Lucio Battisti di cui si parlò molto in quell’epoca. Negli anni sessanta aveva partecipato ad un tour con il cognato Al Bano. Abbandonò la carriera di attrice negli anni novanta per dedicarsi alla famiglia, si trasferì da Los Angeles in una fattoria nella riserva indiana dove lavorò come insegnante di sostegno per i ragazzi disabili all’interno di una struttura pubblica. Ritornò un’ultima volta sul set nel 2019 in Italia, per il film “Sulle mie spalle”.

A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata proprio Romina su Instagram. “Taryn ha raggiunto i nostri genitori alle 9:53 ieri a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi quattro figli e quattro nipoti dopo aver combattuto una dura battaglia di un anno e mezzo contro la leucemia”.

“Lascerò un vuoto immenso perché era una creatura di luce, una madre eccezionale, nonna amorevole e sorella unica per via del suo humor, generosità e amore per gli animali, la natura e i meno fortunati. La migliore sorella che abbia potuto avere in questa vita”.