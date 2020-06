Schianto in motorino: ragazza di 14 anni perde la vita, gravissimo l’amico

Treviso, schianto in motorino: a seguito del drammatico incidente una ragazza di 14 anni è morta, mentre l’amico di 16 è rimasto gravemente ferito. Tragedia nella serata di ieri a Farra di Soligo, comune in provincia di Treviso, dove si è verificato un terribile incidente stradale. Nell’impatto una ragazzina di 14 anni ha perso la vita, mentre l’amico è rimasto gravemente ferito. I due adolescenti, secondo le prime informazioni, viaggiavano a bordo di una Vespa 125 che, dopo essere uscita fuori strada, si è schiantata contro un palo dell’illuminazione in via Rialto. Sul posto è arrivato il personale medico del Suem 118 che ha trasportato i due giovani in ospedale, dove qualche ora più tardi la 14enne è deceduta per le gravi ferite riportate. Il ragazzo, alla guida del ciclomotore, è adesso ricoverato in condizioni gravissime.

Treviso, schianto in motorino: muore ragazza di 14 anni, gravissimo l’amico 16enne

Un morto ed un ferito gravissimo, entrambi giovanissimi. Questo il bilancio del drammatico incidente consumatosi nella serata di ieri, sabato 27 giugno, a Farra di Soligo, comune in provincia di Treviso. A perdere la vita una 14enne che si trovava in motorino con un amico di 16 anni, rimasto gravemente ferito. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata da Fanpage, i due stavano percorrendo via Rialto a bordo di una Vespa 125 che, all’altezza dell’incrocio con via Borgata Grotta, è finita fuori strada ed ha terminato la propria corsa contro un lampione dell’illuminazione. Nell’impatto, i due occupanti sono stati sbalzati dalla sella del ciclomotore finendo sull’asfalto.

Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i sanitari del Suem 118 che hanno trasportato i due in ospedale: la 14enne a Conegliano ed il conducente del mezzo a due ruote al Ca’ Foncello di Treviso. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita, la ragazza è deceduta circa due ore dopo per le gravi lesioni riportate nell’incidente. Il giovane è, invece, ricoverato in condizioni gravissime.

Intervenuti sul luogo della tragedia anche i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto mortale.

