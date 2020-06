Virginia Raffaele , uno spettacolo distesa sul pavimento – Foto

Virginia Raffaele, in una versione super colorata, festeggia l’amore in tutte le sue sfaccettature sul suo profilo Instagram

O sei bella o sei simpatica. Pregiudizi e dicerie appartenenti ad un’epoca che dire medievale è poco. Per fortuna esistono artiste come Virginia Raffaele che sdoganano vecchi retaggi e donano vivacità e freschezza allo spettacolo italiano, in particolare quello del settore comedy.

Comica, imitatrice, attrice, presentatrice di successo sia in radio che in televisione. Una performer a tutto tondo, quasi di vecchio stampo, oseremo dire. Spesso vediamo fiorire starlette che hanno il sapore di meteore, godono di una fugace fama poiché non supportate da talento tangibile.

Virginia Raffaele invece è qui per restare. Classe 1980, romana. La vena artistica e creativa è nel suo DNA. Nata in una famiglia di circensi, ha una lunga gavetta teatrale alle spalle prima di esplodere in tv a favore del grande pubblico.

L’amore è per tutti, Virginia Raffaele su Instagram

Oggi la ritroviamo raggiante e colorata sul suo profilo Instagram dove è molto attiva e mantiene un contatto sempre diretto con i suoi ammiratori.

Giugno è il Pride Month, il mese in cui si festeggia l’amore in tutte le sue sfaccettature, senza nessuna distinzione e i diritti equitari per tutti gli esseri umani. Lo celebra in maniera accattivante anche Virginia Raffaele con uno scatto meraviglioso e coloratissimo.

Stesa sul pavimento, gambe chilometriche in bella vista, parrucca rosa, tacchi alti e una mise super elegante.E’ come una novella farfalla pronta a spiccare il volo. Le sue ali? Una bandiera dai colori dell’arcobaleno disposta in modo scenografico. L’amore è amore, proprio per tutti. Almeno è questo il messaggio che la Raffaele esprime nella frase di accompagnamento allo scatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virginia Raffaele (@virginiaraffaele) in data: 8 Feb 2020 alle ore 4:33 PST

I fan sono d’accordo e commentano con entusiasmo: “Happy Pride anche a te”, “Sei la donna più “fica” del mondo”, “Sei una donna formidabile, magnifica”, “Sei il talento che si fonde con la spontaneità e la genuinità. Sei vera e spacchi tutto!!! Grande Virginia.”

