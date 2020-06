La bellissima Wanda Nara si lascia vedere così agli occhi dei suoi numerosi followers, con queste vesti. Ed è il solito show social su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Hermoso día en Paris 🇫🇷 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 27 Giu 2020 alle ore 11:16 PDT

Siamo abituati a vedere Wanda Nara mettersi in posa e concedersi agli occhi dei suoi fans su Instagra. Ma la signora Icardi, le va riconosciuto, è bravissima ogni volta a trovare un modo nuovo per lasciare di sale i tanti followers che la seguono sui suoi profili social.

Questa volta Wandita sceglie un look particolare. Felpa larga sopra e jeans strappati sotto. Che un pò simboleggiano il suo spirito indomabile e selvaggio. Anche così ‘ammantata’, la 33enne è un gran bel vedere, per gli ammiratori che di solito possono ammirarla in bel altre (poche) vesti.

Wanda Nara, la solita femme fatale

Ad ogni modo, missione compiuta pure stavolta. La sudamericana riesce come al solito a mettere tutti d’accordo ed a farsi apprezzare a suon di ‘mi piace’ e di commenti pregni di entusiasmo e di desiderio dagli ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Verano en Casa 🏡 🇫🇷 @mauroicardi Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 25 Giu 2020 alle ore 1:05 PDT