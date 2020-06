“Al bano non ne può più”, commenta il giornalista sulla storia di Ylenia

Sono passati 30 anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi, figlia di Al bano e Romina. Cè ancora chi specula sull’evento tragico che ha colpito la famiglia

E’ una storia intramontabile quella di Ylenia Carrisi. A distanza di 30 anni c’è chi ancora specula sulla sua scomparsa, avvenuta in circostanze misteriose a New Orleans nel 1994. Al bano e Romina sono esausti di sentire invenzioni sul tragico evento, visto che dopo tutto questo tempo le indagini non hanno mai portato ad una verità. “Io conosco la storia – afferma Al bano, facendo riferimento ad una tv spagnola – c’è la parola fine a quel maledetto 5 gennaio del ’94 – continua – Basta, ognuno ha una sua storia che va rispettata per quello che è”.

Al bano è furioso, basta con Ylenia Carrisi