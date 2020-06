Bagnante allontanato dalla spiaggia di Santa Marinella con la febbre alta

“Ieri è stata una giornata cruciale per Santa Severa, tanta gente, forse troppa”, così parla il sindaco del comune romano

Situata sulla costa a circa 60 km da Roma, il territorio comunale di Santa Marinella segna il confine geografico della Maremma. Il sindaco del comune, Pietro Tidei, in un video messaggio sulla sua pagina Facebook racconta come è stata la giornata di ieri tra affollamenti e ripresa delle escursioni fuori porta nella spiaggia di Santa Severa, l’unica frazione di Santa Marinella nonché importante centro turistico balneare.

Troppi assembramenti e affollamenti nelle spiagge ed in città secondo quanto racconta il primo cittadino, che ha messo al lavoro diverse squadre di bagnini e steward per sorvegliare la zona e prendere la temperatura dei turisti. Educazione da parte di tutti nel farsi prendere la temperatura come da prassi ministeriale però durante uno di questi controlli è stato riscontrato un uomo con la temperatura pari a 38.5 gradi. Come da protocollo sanitario l’uomo è stato prontamente allontanato e invitato a recarsi nell’ospedale più vicino per un controllo.

Leggi anche —> Le vacanze in Liguria quest’anno saranno diverse: l’offerta turistica è variegata

Il post su Facebook del sindaco ha comunque suscitato comprensione da parte dei cittadini che si sono espressi in commenti positivi verso l’azione intrapresa. Scrive una signora: “L’invito alla responsabilità dei cittadini nel rispettare le misure di sicurezza lo condivido e lo faccio mio. Analogo invito va rivolto però a chi ha il compito di far rispettare le misure di sicurezza. Solo insieme cittadini e istituzioni ce la possiamo fare”. Salta all’occhio però anche qualche commento carico di ilarità che sdrammatizza la situazione di ieri: “Pietro io con 38,5 faccio testamento la gente va a mare io boh 😂😂😂😂”.

Un bagnante allontanato da uno stabilimento con la febbre a 38.5. È successo sulla spiaggia di Santa Marinella

Il sindaco si espone dicendo che contrariamente alle previsioni pessimistiche legate al periodo, la stagione balneare nel suo comune sarà delle più brillanti. “A oggi – dice Tidei – registriamo un solo positivo al Covid 19 e non ci sono stati segnalati nuovi casi. Per questo rinnovo l’invito a mantenere sempre il giusto distanziamento sociale, altrimenti saremo costretti anche a disporre delle chiusure per quei gestori di stabilimenti, bar o ristoranti che non rispettano le norme anti Covid“.

Leggi anche —> Tutto quello che serve sapere sul bonus vacanze 2020

L’amministrazione comunale ha intanto fatto cadere l’ordinanza che imponeva l’uso delle mascherine anche nei luoghi all’aperto con l’obbligo ora di indossarle solo nei negozi e negli spazi chiusi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.