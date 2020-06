Bianca Atzei, sguardo seducente e che lato A, stupenda – FOTO

“Capello al vento scompigliato che sa di Sardegna. Ci siamo”, scrive Bianca sulla sua pagina Instagram. Ma ci siamo per cosa?

Bianca Atzei, nome d’arte di Veronica Atzei, è una cantante italiana di origini sarde molto amata dal pubblico anche se è recente la sua comparsa nel panorama musicale. Due le partecipazioni al Festiva di Sanremo, nel 2015 e nel 2017, che l’hanno vista rispettivamente posizionarsi al 14esimo e 9 posto ma Bianca ha duettato con moltissimi big della canzone italiana: dai Modà a Gianni Morandi, Jovanotti e Gigi D’Alessio solo per citarne alcuni.

Nel 2018 invece i fan hanno avuto modo di apprezzarla meglio quando ha partecipato alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, classificandosi seconda. Bianca ha una voce profonda e suadente che cattura già dal primo ascolto e il connubio con la fisicità asciutta ma dalle curve provocanti chiudono il cerchio.

L’artista è stata al centro delle cronache per la storia d’amore e la successiva rottura con Max Biaggi a cui ha dedicato anche un’emozionante esibizione sul palco del Festival di Sanremo. Ora dopo un periodo agitato dal punto di vista sentimentale, Bianca sembra finalmente aver ritrovato la tanto meritata tranquillità. Il suo nuovo compagno è Stefano Corti, l’inviato della trasmissione Le Iene e uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati dal pubblico giovane.

Bianca incanta i fan con uno scatto dalla Sardegna

“29 Giugno. Ci siamo. Capello al vento scompigliato che sa di Sardegna. La mia Sardegna che non vedevo l’ora di raggiungere e toccare. E poi… State pronti perché alle 14 pubblico il link per il pre save del singolo #dadomani dei @chiligiaguaro in cui ho collaborato con @michaelfranti 💙Besito. @voi_tankavillage”.

Così scrive Bianca a margine dell’ultimo selfie postato su Instagram e che la vede con i capelli al vento e un viso acqua e sapone che però è sempre molto seducente. Si trova nel Golfo di Cagliari a Villasimius dove è andata a trovare la sua famiglia e a godersi il sole per qualche giorno.

Dalla spiaggia coglie anche l’occasione per lanciare in anteprima il pre save del nuovo duetto “Da domani” con il gruppo salentino Chili Giaguaro e Michael Franti che uscirà ufficialmente il 3 luglio.

