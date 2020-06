Calcio Napoli, Insigne è rinato: l’uomo che Ancelotti voleva cedere

Insigne è rinato grazie alla cura di Gattuso. Lasciato alle spalle il terribile periodo con Ancelotti che voleva disfarsene

L’uomo che Ancelotti voleva cedere e che è rinato con Gattuso. Lorenzo Insigne è rinato grazie alla fiducia e alla cura che l’ex milanista ha saputo portare in casa azzurra. Ormai il capitano sembrava un calciatore sul piede di partenza. Le sue prestazione per un anno intero sono state al massimo sufficienti. Ancelotti stava per strappare al Napoli un talento che a guardarlo oggi, si direbbe difficile da trovare in Italia con certezza, in Europa pure. Oggi Insigne è l’uomo che accende la luce nel gioco di Gattuso, l’uomo che rifinisce partendo dalla sinistra. Ha trovato una continuità incredibile sia durante la gara che nel lungo periodo in generale. Ancelotti, da parte sua, ha provato anche a cambiargli il ruolo, ma di base c’era la scarsa fiducia che Carlo aveva in Lorenzo.

Insigne rinato

La storia di Ancelotti racconta non solo trofei ma anche rapporti difficili con i fantasisti. Fece cedere al Parma Gianfranco Zola, che al Chelsea diventò un idolo. Rifiutò l’acquisto di Roberto Baggio, perchè credeva nella coppia d’attacco Crespo- Chiesa, sicuramente fenomenale. Il suo rapporto con i numeri dieci, insomma, non è stato sempre facile. Lo stesso errore Ancelotti stava per commetterlo con Insigne, che il Napoli avrebbe venduto ad agosto dinanzi ad un’offerta congrua.

Napoli è diventata, però, una sorta di contesa tra i due e alla fine l’ha spuntata il capitano, come spesso accade quando i tecnici si mettono contro i talenti delle squadre. In questo Carlo si è mostrato poco esperto o forse, non motivato fino in fondo a difendere quella panchina.