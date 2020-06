Dopo le due operazioni di calciomercato chiusesi ieri, la Juventus sta valutando diversi attaccanti per puntellare il reparto avanzato della rosa di Sarri.

Giornata importante in ottica calciomercato quella di ieri per la Juventus. A Torino sono arrivati due neoacquisti per svolgere le consuete visite mediche e per firmare il nuovo contratto: Arthur Melo dal Barcellona e la giovanissima ala portoghese Felix Correia. I due nuovi arrivi, però, sembrano non essere gli unici obiettivi della dirigenza del club. La Vecchia Signora starebbe pensando anche al reparto offensivo ed avrebbe messo nel mirino alcuni centravanti, probabilmente per sostituire Gonzalo Higuain ormai sempre più vicino all’addio.

Calciomercato Juventus: tre attaccanti nel mirino dei bianconeri che potrebbero rimpiazzare Higuain

Ieri è stato il giorno di Arthur Melo alla Juventus. Il giovane centrocampista del Barcellona è sbarcato a Torino per svolgere le visite mediche e mettere la firma su un quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Visite mediche anche per Pjanic, che si trasferirà al Barcellona, a cui andranno anche 10 milioni di euro di conguaglio economico, e per il giovanissimo Felix Correia. L’esterno offensivo portoghese arriva dal Manchester City e sarà, almeno per il primo anno, aggregato alla Juve U23. Le operazioni di mercato in casa bianconera, sia in entrata che in uscita, non sembrano essersi esaurite.

Dopo i rinnovi odierni di Chiellini e Buffon. Stando alle ultime indiscrezioni, la dirigenza bianconera starebbe seguendo tre centravanti. Il primo è l’attaccante del Napoli, Arkadiusz Milik, che pare sia favorevole ad un trasferimento a Torino tanto da non aver ancora rinnovato il contratto con la società partenopea in scadenza nel 2021.

Sul taccuino di Paratici, secondo Il Corriere dello Sport, sarebbe finito anche Andrea Pinamonti. L’ attaccante attualmente in forza al Genoa è stato riscattato a febbraio dall’Inter per 18,5 milioni di euro. Nell’operazione è stata inserita la possibilità per l’Inter di riacquistare la giovane punta nel 2021 per oltre 20 milioni di euro. Stando alle indiscrezioni del Corriere dello Sport, però, per i nerazzurri Pinamonti non sarebbe più una priorità. Circostanza che potrebbe agevolare la Juventus interessata al giocatore assistito da Mino Raiola. A questo si aggiunge anche il rapporto tra le due società che negli ultimi anni hanno chiuso diverse trattative. Tra le ultime quelle per il portiere Mattia Perin ed il centrale difensivo Cristian Romero.

Tra le pedine seguite dalla Juventus, che ormai sembra quasi certa della cessione di Gonzalo Higuain, c’è infine anche Raul Jimenez. L’attaccante classe 1991 del Wolverhampton con i 15 gol messi a segno in questa stagione, che lo hanno già reso il giocatore con più gol segnati in una annata nella storia del club, sta trascinando i Wolves verso una qualificazione in Europa che manca da anni.

