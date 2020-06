Cecilia Rodriguez, la FOTO in spiaggia: lato B in bella vista, risponde a Belen

Cecilia Rodriguez a Forte dei Marmi incanta tutti con il suo bikini total black. Il web impazza ed è subito tripudio di like

Visualizza questo post su Instagram FORTE Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 28 Giu 2020 alle ore 1:21 PDT

Un botta e risposta a colpi di silhouette da sogno e una sfida alle forme più belle. È quello che succede per le sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia che su Instagram sono un tripudio di bellezza.

L’ultimo scatto è di Cecilia che ieri si è concessa una giornata di mare, sole e spiaggia. La sua posa è statuaria, una dea del mare che posa in tutta la sua bellezza in un look total back. Bikini nero e occhiali da sole neri.

Sulla spiaggia di Forte dei Marmi la fidanzata di Ignazio Moser fa sognare tutti i suoi fan. Un costume contenuto ma che stuzzica le fantasie del popolo maschile. Si mostra di schiena Cecelia con i sui lunghi capelli che le scendono sulla schiena, corpetto allacciato e slip che mette in evidenza il suo lato B. È tutto in bella mostra, forme morbide e conturbanti che mandano letteralmente in tilt il web.

Lei scrive solo “Forte” ed i commenti ed i like si sprecano sotto la foto. Quasi 57 mila mi piace e tantissimi commenti che apprezzano la bellezza solare e naturale della sorella di Belen.

