Chiara Ferragni in lacrime su Instagram: “Ho scoperto che ha un tumore”

Devastata, Chiara Ferragni, nelle storie pubblicate su Instagram, mentre parla della giornata che ha trascorso dopo la terribile scoperta.

“Ho scoperto che ha un tumore”: così Chiara Ferragni dà il triste annuncio su Instagram. “Mentre ero in un meeting la nostra cagnolina ha avuto delle crisi epilettiche” ha spiegato, gli occhi gonfi, il volto segnato dalla preoccupazione. L’influencer ha poi raccontato che la cagnolina è stata ricoverata in una clinica di neurologia veterinaria ed è stata immediatamente sottoposta ad una tac d’urgenza. Matilda, di quasi dieci anni, è ora stabile, ma la paura è stata molta e molta ne riserva ancora il futuro. L’influencer si è dunque rivolta ai followers, chiedendo loro di dispensare “vibes” positivi e di condividere eventuali esperienze avute a riguardo.

Chiara Ferragni: chi è Matilda, la cagnolina della famiglia Ferragnez

Amatissima dal popolo del web, Matilda Ferragni è la cagnolina che l’influencer aveva adottato insieme al suo storico ex fidanzato. Ma non solo, è anche la ragione per la quale lei e Fedez si sono conosciuti e innamorati. “Il cane della Ferragni ha il papillon di Vuitton” cantava il rapper e la leggenda narra che le prime interazioni tra i due siano nate proprio per commentare ironicamente questa breve strofa. Attualmente le condizioni della cagnolina sembrano stabili e la Ferragni ha detto che nei prossimi giorni, insieme all’equipe veterinaria, capiranno come intervenire. Ci uniamo a lei e a tutta la sua famiglia nell’augurare a Matilda una pronta guarigione.

