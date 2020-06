Chiara Ferragni in lacrime Instagram: “Ho scoperto che ha un tumore”

Devastata, Chiara Ferragni, nelle storie di Instagram, mentre parla della giornata che ha trascorso dopo la terribile scoperta.

“Ho scoperto che ha un tumore”: così Chiara Ferragni dà il triste annuncio su Instagram, raccontando che oggi la sua cagnolina è stata ricoverata in una clinica di neurologia veterinaria. “Mentre ero in un meeting la nostra cagnolina ha avuto delle crisi epilettiche” ha raccontato, spiegando poi che Matilda, di quasi dieci anni, è stata sottoposta ad una tac ed è adesso stabile. Molta la paura, soprattutto per il futuro. L’influencer si rivolge ai followers per chiedere di mandare influenze positive e raccontare se hanno già avuto esperienze del genere.

