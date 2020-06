Diletta Leotta, la bionda più sexy del momento. I suoi fan la adorano non solo per la sua bellezza ma anche per il talento

Non importa cosa indossa Diletta Leotta. Può essere un outfit sportivo, elegante o sexy, ai suoi fan interessa solo quello che nasconde. Nelle sue ultime storie di Instagram i follower hanno rivolto l’attenzione alla lunghezza del vestito, l’abito era davvero corto.

Diletta Leotta, vestito semplice ma corto