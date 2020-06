Elenoire Casalegno ha pubblicato un nuovo scatto su Instagram: la conduttrice illumina il mondo dei social.

Elenoire Casalegno è una conduttrice molto seguita dal popolo italiano. La nativa di Savona, dopo la partecipazione ad alcuni concorsi di bellezza, ha intrapreso la carriera da conduttrice: conduce prima Jammin su Italia 1 e poi ‘Pressing’ con Raimondo Vianello. Nel 2016 Elenoire ha partecipato anche al ‘Grande Fratello Vip’, perdendo in semifinale in un televoto contro Stefano Bettarini. La Casalegno è sempre una donna spettacolare: nonostante un’età non più giovanissima, la sua bellezza e la sua sensualità sono da capogiro. Poco fa la 44enne ha condiviso su Instagram un post divertente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Tiziano Ferro annuncia personalmente le date del nuovo tour – VIDEO

La serie di scatti di Elenoire Casalegno su Instagram

Elenoire ha entusiasmato i fan con una serie di scatti particolarmente belli. La sua bellezza è incredibile mentre le sue gambe sono favolose. Se siete curiosi di vedere la serie di immagini, cliccate su successivo.