Elisabetta Canalis, sotto il maglione niente – FOTO

Elisabetta Canalis, solito scatto provocante ed irresistibile dell’ex velina che continua a far sognare i suoi numerosissimi fan: si gioca col vedo-non vedo

Da anni ci accompagna ormai con la sua femminilità, un vero inno al made in Italy in rosa esportato da tempo anche oltreoceano. Elisabetta Canalis ha lasciato l’Italia fisicamente, vivendo ormai negli Stati Uniti con la sua famiglia, ma non ha mai dimenticato il nostro paese e specialmente la sua Sardegna. Ci torna ogni volta che può e soprattutto non dimentica mai i fan che la seguono sempre con grandissimo affetto sui social. La storica velina di Striscia la Notizia è rimasta nel cuore di tutti. Di strada ne ha fatta da allora e di tempo ne è passato, ma il suo fascino resta immutato. E sembra anzi addirittura migliorare con il passare del tempo.

Elisabetta Canalis, unica e inimitabile nella sua sensualità

Elisabetta del resto mette in mostra molto spesso un fisico assolutamente da urlo, che allena con moltissima palestra. Di tempo, in effetti, per allenarsi durante il lockdown ne ha avuto. E ha condiviso con i suoi followers i suoi workout. Con un fisico del genere e forme così esplosive, nonostante gli oltre 40 anni, non stupisce che si diverta a provocare i suoi fan. Come nel caso dell’ultima foto, in cui la si vede con un maglioncino aperto al di sotto del quale non c’è…nulla.

L’effetto vedo-non vedo stimola immediatamente la fantasia. Lo sguardo magnetico e penetrante di Eli, che guarda l’obiettivo raccogliendosi i capelli, fa il resto.

