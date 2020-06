Elodie, il nuovo look fa colpo su Fabrizio Moro: “Quanto sei bella” – FOTO

Nuovo look per la cantante Elodie che stupisce non solo i suoi tanti ammiratori, ma anche il collega Fabrizio Moro che commenta la sua recente foto

Cambio di look per Elodie. La ragazza, una delle cantanti italiane più sulla cresta dell’onda in questo momento, ha deciso di porre fine al suo classico taglio corto. Infatti l’artista non presenta più l’acconciatura che l’ha contraddistinta per anni al grande pubblico. Ora la giovane porta delle treccine lunghe e nere. Un diverso stile per quanto riguarda l’aspetto, ma non la sua musica.

Quella mantiene sempre lo stesso, quello che tanto piace ai suoi fan. Difatti, dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo con il brano Andromeda, la 30enne ne ha macinato altrettanto con il nuovo singolo Guaranà. Quest’ultimo sta facendo incetta di rotazioni nelle radio e di riproduzioni nelle piattaforme di streaming.

LEGGI ANCHE —> Tiziano Ferro annuncia personalmente le date del nuovo tour – VIDEO