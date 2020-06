Fabrizio Corona , lo sguardo seducente :” più mi colpiscono e ..” – FOTO

Fabrizio Corona, sempre molto attivo sui social, pubblica su Instagram una carrellata di scatti che lo vedono più in forma che mai

Periodo d’oro per l’ex re dei paparazzi. Passato dalle stelle alle stalle, i suoi casi giudiziari hanno riempito le pagine italiane di cronaca per anni. Lui, Fabrizio Corona, ha ricevuto circa due settimane fa la notizia più bella. Non dovrà infatti tornare in carcere.

La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento secondo cui avrebbe dovuto scontare dietro le sbarre nuovamente i 9 mesi che aveva già trascorso in affidamento terapeutico tra febbraio e novembre 2018 per il recupero da dipendenza da cocaina. Tuttavia, esiste un rinvio dei giudici di sorveglianza. Al momento si trova in regime di arresti domiciliari.

Bello e dannato: gli scatti sensuali di Fabrizio Corona