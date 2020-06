Federica Pellegrini, l’allenamento diventa piccante, che gambe – FOTO

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha postato una foto in cui è alle prese con il suo allenamento quotidiano

Federica Pellegrini ha pubblicato uno scatto in palestra in cui sta allenando le gambe con un attrezzo utile proprio a rinforzare la potenza proprio delle sue potenti e muscolose gambe. Un po’ tutto il corpo è in tensione per lo sforzo in una foto che regala bellezza, sensualità e un pizzico di “pepe”. La didascalia scherzosa alla foto della campionessa olimpica è stata: “👊🏻👊🏻 oggi gambe grosse e gonfie 🤪🤪 “…

Federica Pellegrini è “senza pensieri”

“Senza pensieri. (memo per il futuro: mai appoggiarsi al braccio provvisto di tricipite allenato)”, ha scritto la campionessa di nuoto nella didascalia che accompagna il suo post di ieri, pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. Federica Pellegrini in questo scatto guarda l’obiettivo e fa un bellissimo sorriso. Ha indosso un costume che mostra il candore del suo busto, dato che solitamente è sempre coperto dal costume intero.

Visualizza questo post su Instagram Ciao Amore…❤️ Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 28 Giu 2020 alle ore 12:13 PDT

L’immagine inoltre fa vedere il suo fisico scolpito grazie ad anni di allenamento e competizioni sportive di nuoto: i suoi follower e fan non possono far altro che sospirare, incantati da tanta bellezza e tonicità.