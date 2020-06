Franca Valeri: “Vidi Mussolini a Piazzale Loreto, non mi fece pietà”

A quasi 100 anni Franca Valeri ha rilasciato un’intervista al Corriere: “Il mio giorno più brutto della mia vita fu quando mio padre lesse sul giornale delle leggi razziali e pianse”

Compirà un secolo Franca Valeri il prossimo 31 luglio. In una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’, l’attrice di teatro e cinema si è raccontata in un racconto fatto di ricordi: “Papà era ebreo. Ricordo quando lesse sul giornale la notizia delle leggi razziali e pianse. Fu il momento più brutto della mia vita”. La Valeri ricorda quel giorno di fine aprile del 1945 quando andò a guardare i cadaveri di Benito Mussolini e della sua amante Claretta Petacci appesi a testa in giù a piazzale Loreto a Milano: “Mia mamma era disperata a sapermi in giro da sola. In quei giorni a Milano si sparava ancora per strada. Ma io volevo vedere se il Duce era morto davvero. E vuol sapere se ho provato pietà? No. Nessuna pietà. Ora è comodo giudicare a distanza. Bisogna averle vissute, le cose. E noi avevamo sofferto troppo”.

Franca Valeri ricorda quello che avvenne dopo il ventennio fascista

Franca Valeri ricorda quel che avvenne dopo il fascismo: “Per me la giovinezza incominciò il 25 aprile: una giovinezza tardiva. Ma è stata bella. In quell’Italia tutto pareva possibile”.

La carriera teatrale, cinematografica e televisiva dell’attrice di Milano è stata lunga e costellata di successi, che non si finirebbe presto di elencare tutte le sue interpretazioni. Con l’amico Nino Manfredi, nel 1999, ad esempio, ha girato alcuni episodi della serie televisiva ‘Linda e il brigadiere’ nel ruolo di Olga. Nello stesso anno è ritornata al varietà, partecipando a ‘La posta del cuore’, programma di Sabina Guzzanti, in cui interpretava il divertentissimo personaggio della ‘Sora Cecioni’.

I personaggi principali interpretati da Franca Valeri sono: La signorina Snob, Cesira la manicure e La sora Cecioni.