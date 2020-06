La bellissima e bravissima Giorgia Rossi percorre tutta un’altra strada rispetto a Diletta Leotta. Ma incanta come ed anche più rispetto alla diretta competitor.

Da un bel pò di tempo si parla di Giorgia Rossi, e naturalmente solo in bene. Lei è diventata una dei volti di punta della redazione di SportMediaset. Conduttrice del telegiornale sportivo e soprattutto di ‘Pressing Serie A’, che va in onda ad ogni fine giornata di campionato, la giornalista romana sta catalizzando l’attenzione di tutti per via delle sue enormi qualità.

Il classico esempio di donna brava e bella, Giorgia mostra da anni grandi competenze. Capaci spesse volte addirittura di mettere in secondo piano quelle che sono anche le sue evidenti doti estetiche. Lei poi non usa Instagram in un certo modo, al solo scopo di apparire e di far parlare di sé. Semplicemente utilizza il proprio profilo in maniera assolutamente normale, preferendo far parlare di sé esclusivamente per la sua